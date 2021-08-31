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2017 Land Rover Discovery Sport

97,000 KM

Details Description Features

$27,777

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2017 Land Rover Discovery Sport

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AWD SPORT HSE=NAVIGATION-CAMERA-ROOF-NEW TIRES**

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2017 Land Rover Discovery Sport

AWD SPORT HSE=NAVIGATION-CAMERA-ROOF-NEW TIRES**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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97,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8040913
  • Stock #: W21-438
  • VIN: SALCR2BG0HH704391

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 97,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

AWD SPORT HSE=NAVIGATION-CAMERA-ROOF-NEW TIRES**
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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