Menu
Account
Sign In
Back

2017 Maserati Ghibli

99,000 KM

Details Description Features

$42,980

+ tax & licensing
Make it Yours
$42,980

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2017 Maserati Ghibli

2017 Maserati Ghibli

S Q4 3.0L-AWD-TURBO CHARGED-NAVI-CAMERA-LOADED

Watch This Vehicle

2017 Maserati Ghibli

S Q4 3.0L-AWD-TURBO CHARGED-NAVI-CAMERA-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9010264
  2. 9010264
  3. 9010264
  4. 9010264
  5. 9010264
  6. 9010264
  7. 9010264
  8. 9010264
  9. 9010264
  10. 9010264
  11. 9010264
  12. 9010264
  13. 9010264
Contact Seller

$42,980

+ taxes & licensing

99,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9010264
  • Stock #: W22-367
  • VIN: ZAM57RTL6H1240473

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-367
  • Mileage 99,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

SEXY ITALIAN DESIGN TO TURN HEADS EVERYWHERE! DRIVE IN STYLE! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY GHIBLI! BUY WITH CONFIDENCE!

FULLY LOADED **S Q4** PACKAGE! FINISHED IN QUICK SILVER ON BLACK LEATHER WITH RED STITCHING! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! POWERED BY A 345 HORSEPOWER 3.0L TWIN TURBO ENGINE! AUTOMATIC WITH PADDLE SHIFT! ALL WHEEL DRIVE FOR EXCEPTIONAL HANDLING! HEATED SEATS! SUNROOF! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2017 Maserati Ghibli...
 99,000 KM
$42,980 + tax & lic
2009 Honda CR-V 4WD ...
 158,000 KM
$11,900 + tax & lic
2016 Nissan Rogue SV...
 180,000 KM
$13,990 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory