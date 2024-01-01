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2017 Mazda CX-5

150,000 KM

Details Description Features

$13,777

+ tax & licensing
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2017 Mazda CX-5

AWD GS-NAVIGATION-CAMERA-BLIND SPOT-CERTIFIED

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12003763

2017 Mazda CX-5

AWD GS-NAVIGATION-CAMERA-BLIND SPOT-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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$13,777

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Used
150,000KM
VIN jm3kfbcl2h0178505

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brown
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-274
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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FINISHED IN TITANIUM FLASH METALLIC ON BLACK LEATHER WITH SUEDE INSERTS! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L I-4CYL GAS SAVER! ALL WHEEL DRIVE! AUTOMATIC! HEATED SEATS! HEATED STEERING WHEEL! BACK UP CAMERA! NAVIGATION! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS! POWER TAILGATE AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input
HD Radio

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
MP3 Capability
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Generic Sun/Moonroof
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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