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416-766-2277
2017 Mazda MAZDA6
GT LEATHER-ROOF-CAM-NAVI-REMOTE START-HEATED SEATS
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$19,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9456751
- Stock #: 17 MAZDA6 GRAND TOURING
- VIN: JM1GL1W58H1137451
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 17 MAZDA6 GRAND TOURING
- Mileage 118,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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