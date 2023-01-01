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2017 Mazda MAZDA6

118,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Mazda MAZDA6

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GT LEATHER-ROOF-CAM-NAVI-REMOTE START-HEATED SEATS

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GT LEATHER-ROOF-CAM-NAVI-REMOTE START-HEATED SEATS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9456751
  • Stock #: 17 MAZDA6 GRAND TOURING
  • VIN: JM1GL1W58H1137451

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 17 MAZDA6 GRAND TOURING
  • Mileage 118,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Heads-Up Display
Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Generic Sun/Moonroof
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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