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2017 Nissan Altima

145,000 KM

Details Description Features

$14,488

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Nissan Altima

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2.5 SV **ROOF-CAMERA-REMOTE START-NEW BRAKES-TIRES**

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2017 Nissan Altima

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8930083
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145,000KM
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  • Listing ID: 8930083
  • Stock #: W22-311
  • VIN: 1N4AL3AP8HN355947

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-311
  • Mileage 145,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Automatic Headlights
Fog Lamps
Temporary spare tire
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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416-766-XXXX

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