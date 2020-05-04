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2017 Nissan Sentra

S

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2017 Nissan Sentra

S

Location

Connaught Auto

801 Danforth Rd, Toronto, ON M1K 1H1

416-820-5039

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Sale Price

$8,995

+ taxes & licensing

  • 82,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4951131
  • VIN: 3N1AB7AP3HL672266
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Grey - Dark
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

BEAUTIFUL NISSAN SENTRA S  NOW FOR SALE!! THIS HAS A BEAUTIFUL COLOUR COMBO, AND COMES LOADED WITH MANY GREAT FEATURES LIKE:

KEYLESS ENTRY, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS,   AUTOMATIC, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, TRACTION CONTROL, ECONOMICAL ON FUEL, 

ALL VEHICLES SOLD CERTIFIED WITH NO EXTRA COST. NO HIDDEN COST. LICENSING COST IS NOT INCLUDED.

 

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SUNROOF, PUSH BUTTON START, REVERSE CAMERA, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM ALLOY WHEELS, POWER DRIVER SEAT, AUTOMATIC, POWER LOCKS, POWER WINDOWS AND SO MUCH MORE!

PRICE: $9995

 

 

 

 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
Media / Nav / Comm
  • DVD / Entertainment
  • Bluetooth
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Split Rear Seat

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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