2017 Nissan Sentra

+ taxes & licensing
416-820-5039
801 Danforth Rd, Toronto, ON M1K 1H1
416-820-5039
+ taxes & licensing
This vehicle is Safety Certified.
BEAUTIFUL NISSAN SENTRA S NOW FOR SALE!! THIS HAS A BEAUTIFUL COLOUR COMBO, AND COMES LOADED WITH MANY GREAT FEATURES LIKE:
KEYLESS ENTRY, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, AUTOMATIC, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, TRACTION CONTROL, ECONOMICAL ON FUEL,
ALL VEHICLES SOLD CERTIFIED WITH NO EXTRA COST. NO HIDDEN COST. LICENSING COST IS NOT INCLUDED.
WE HAVE ANOTHER NISSAN SENTRA S WHITE WITH ONLY KM.61000 DRIVEN. IT HAS MANY OTHER FEATURES LIKE :
SUNROOF, PUSH BUTTON START, REVERSE CAMERA, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM ALLOY WHEELS, POWER DRIVER SEAT, AUTOMATIC, POWER LOCKS, POWER WINDOWS AND SO MUCH MORE!
PRICE: $9995
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
801 Danforth Rd, Toronto, ON M1K 1H1