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2017 Subaru Forester

168,000 KM

Details Description Features

$13,980

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2017 Subaru Forester

TOURING-TECH PACKAGE-SUNROOF-BLIND SPOT

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2017 Subaru Forester

TOURING-TECH PACKAGE-SUNROOF-BLIND SPOT

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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$13,980

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Used
168,000KM
VIN JF2SJEMC4HH557418

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-201
  • Mileage 168,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

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**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Windows

Panoramic Roof
Rear Defrost

Media / Nav / Comm

CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Additional Features

MP3 Capability
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Generic Sun/Moonroof
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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