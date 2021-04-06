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2017 Toyota Camry

79,000 KM

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$16,750

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Toyota Camry

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2017 Toyota Camry

XSE-AUTO-NAVIGATION-CAMERA-LEATHER/SUEDE COMBO

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$16,750

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79,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6863778
  • Stock #: M21-110
  • VIN: 4T1BF1FKXHU729662

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 79,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Daytime Running Lights
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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