$17,450+ tax & licensing
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416-766-2277
2017 Toyota Camry
SE **1 OWNER-CAMERA-HEATED SEATS-2 SETS OF WHEELS**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$17,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8545421
- Stock #: W22-58
- VIN: 4T1BF1FK3HU367674
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-58
- Mileage 160,000 KM
Vehicle Description
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST**
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
Vehicle Features
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