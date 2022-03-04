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2017 Toyota Camry

160,000 KM

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$17,450

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Toyota Camry

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 8545421
  • Stock #: W22-58
  • VIN: 4T1BF1FK3HU367674

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-58
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Keyless Start
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Automatic Headlights
Temporary spare tire
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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