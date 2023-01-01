$23,777+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2018 Chevrolet Camaro
LT-AUTOMATIC-CARPLAY-BACK UP CAMERA-SPOILER
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$23,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10533012
- Stock #: W23-329
- VIN: 1G1FB1RX6J0118445
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Mileage 99,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.
WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
CHECK OUT THIS MEAN LOOKING CHEVROLET CAMARO! SLEEK & SPORTY! BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN! CLEAN TITLE! CARFAX VERIFIED! ONLY 99,000KM!
FINISHED IN POLISHED GREY ON BLACK INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL TURBO! AUTOMATIC WITH PADDLE SHIFT! BACK UP CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! SMART PHONE CONNECTIONS! APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO! 20 INCH ALLOY WHEELS! SPOILER! REMOTE START! LOADED WITH TONS OF OPTIONS! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.