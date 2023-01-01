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2018 Chevrolet Camaro

99,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2018 Chevrolet Camaro

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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99,000KM
Used
  • Listing ID: 10533012
  • Stock #: W23-329
  • VIN: 1G1FB1RX6J0118445

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 99,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
AM/FM Stereo
Leather Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Remote Engine Start
Floor mats
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Exterior

Aluminum Wheels

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat

Additional Features

Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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