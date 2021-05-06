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2018 Chevrolet Corvette

15,000 KM

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$69,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2018 Chevrolet Corvette

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STINGRAY COUPE-2LT-CARPLAY-CAMERA-PERF EXHAUST-15K

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2018 Chevrolet Corvette

STINGRAY COUPE-2LT-CARPLAY-CAMERA-PERF EXHAUST-15K

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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15,000KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 7062749
  • Stock #: W21-189
  • VIN: 1G1YD2D75J5103356

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 15,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

STINGRAY COUPE-2LT-CARPLAY-CAMERA-PERF EXHAUST-15K
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Parking Aid
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Bucket Seats
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Daytime Running Lights
HID Headlights
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Back-Up Camera
Heads-Up Display
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Targa Roof
HD Radio
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot

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