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2018 Chevrolet Equinox

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99,000KM
Used
  • Listing ID: 10431000
  • Stock #: W23-296
  • VIN: 2GNAXJEV6J6339808

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-296
  • Mileage 99,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
AM/FM Stereo
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

4-Wheel Disc Brakes

Exterior

HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Windows

Rear Defrost

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Additional Features

Telematics
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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