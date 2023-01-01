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416-766-2277
2018 Chevrolet Equinox
2GNAXJEV6J6339808
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$18,888
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- Listing ID: 10431000
- Stock #: W23-296
- VIN: 2GNAXJEV6J6339808
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-296
- Mileage 99,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Exterior
Media / Nav / Comm
Windows
Comfort
Seating
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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