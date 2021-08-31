Menu
Account
Sign In
Back

2018 Dodge Challenger

111,000 KM

Details Description Features

$30,888

+ tax & licensing
Make it Yours
$30,888

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2018 Dodge Challenger

2018 Dodge Challenger

SXT PLUS **22 INCH RIMS-LEATHER-ROOF-CAMERA-TINT**

Watch This Vehicle

2018 Dodge Challenger

SXT PLUS **22 INCH RIMS-LEATHER-ROOF-CAMERA-TINT**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$30,888

+ taxes & licensing

111,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7761270
  • Stock #: W21-332
  • VIN: 2C3CDZAG7JH282351

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 111,000 KM

Vehicle Description

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?  **WHOLESALE VALUE BASED PRICING**

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**YOUR SPORTS CAR HEADQUARTERS**!!

MOPAR OR NO CAR! THIS IS ONE BAD A$$ CHALLENGER!  **A TRUE MUSCLE CAR**!! BUY WITH CONFIDENCE! CANADIAN CAR! CARFAX VERIFIED!

3.6L V6! AUTOMATIC! FINISHED IN JET BLACK OVER BLACK LEATHER! CUSTOM 22-INCH VELOCITY BLACKED OUT WHEELS! LOADED WITH TONS OF CONVENIENT FEATURES! **POWER SUNROOF** BACK UP  CAMERA! CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE CONNECTIVITY!  PUSH BUTTON START! SPOILER! ICE COLD A/C! RED PAINTED CALIPERS!! DEEP TINTED WINDOWS!! FULL POWER OPTIONS! SPORT MODE! TRACTION CONTROL! AND SO MUCH MORE!
**MUST SEE AND DRIVE**!!

TAKE ADVANTAGE OF OUR WHOLESALE VALUE BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!!  THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **4.99%**O.A.C!  WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!  CAMARO, CHALLENGER, CORVETTE, CHARGER, MUSTANG AVAILABLE.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

SXT PLUS **22 INCH RIMS-LEATHER-ROOF-CAMERA-TINT**
Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Tilt Steering Wheel
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Keyless Start
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2011 Jeep Grand Cher...
 180,000 KM
$11,990 + tax & lic
2014 Ford Mustang V6...
 114,000 KM
$20,990 + tax & lic
2018 Honda Accord SP...
 89,000 KM
$24,990 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory