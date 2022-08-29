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2018 Dodge Challenger

156,000 KM

Details Description Features

$27,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Dodge Challenger

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GT AWD-LEATHER-NAVIGATION-CAMERA-CLEAN CARFAX

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2018 Dodge Challenger

GT AWD-LEATHER-NAVIGATION-CAMERA-CLEAN CARFAX

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9152476
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156,000KM
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  • Listing ID: 9152476
  • Stock #: W22-432
  • VIN: 2C3CDZGGXJH144634

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-432
  • Mileage 156,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Premium Sound System
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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