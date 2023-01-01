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2018 Dodge Challenger

154,000 KM

Details Description Features

$31,777

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Dodge Challenger

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R-T-SUPER TRACK PAK-RED ALCANTERA INTERIOR-LOADED

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2018 Dodge Challenger

R-T-SUPER TRACK PAK-RED ALCANTERA INTERIOR-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9471738
  • Stock #: W23-02
  • VIN: 2C3CDZBT0JH144517

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Red
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # W23-02
  • Mileage 154,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Telematics
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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