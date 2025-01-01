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2018 Dodge Charger

170,000 KM

Details Description

$19,900

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AWD *NO ACCIDENTS-NAVI-CAM-ROOF-HEATED SEA

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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170,000KM

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Other
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # W24-22A
  • Mileage 170,000 KM

Vehicle Description

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