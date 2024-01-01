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2018 Ford Escape

78,105 KM

Details Description Features

$16,777

+ tax & licensing
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2018 Ford Escape

TITANIUM 4WD-NAVI-PANO ROOF-SONY SOUND-LOADED

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2018 Ford Escape

TITANIUM 4WD-NAVI-PANO ROOF-SONY SOUND-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
78,105KM
VIN 1FMCU9J99JUA45012

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-259
  • Mileage 78,105 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate
Automatic Parking
Driver Restriction Features
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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