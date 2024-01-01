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2018 Ford Explorer

180,000 KM

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$13,999

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2018 Ford Explorer

V6 1 OWNER-7 PASSENGER-BACK UP CAMERA-WE FINANCE

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2018 Ford Explorer

V6 1 OWNER-7 PASSENGER-BACK UP CAMERA-WE FINANCE

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
180,000KM
VIN 1FM5K7B82JGC57371

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

**BEST DEAL IN TOWN**

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

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**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input

Additional Features

Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Led Headlights
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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