$13,999+ tax & licensing
2018 Ford Explorer
V6 1 OWNER-7 PASSENGER-BACK UP CAMERA-WE FINANCE
2018 Ford Explorer
V6 1 OWNER-7 PASSENGER-BACK UP CAMERA-WE FINANCE
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Beige
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Mileage 180,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Exterior
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Media / Nav / Comm
Additional Features
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