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2018 Ford Explorer

147,000 KM

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$26,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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XLT 4WD 1 OWNER-7 PASSENGER-ROOF-CAMERA-LEATHER!

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XLT 4WD 1 OWNER-7 PASSENGER-ROOF-CAMERA-LEATHER!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9273664
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  • Listing ID: 9273664
  • Stock #: W22-437
  • VIN: 1FM5K8D83JGA33013

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-437
  • Mileage 147,000 KM

Vehicle Description

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Led Headlights
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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