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2018 Ford F-150

158,000 KM

Details Description Features

$29,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Ford F-150

2018 Ford F-150

XLT 4WD MATCHING CAP-CAMERA-BED SLIDE-2 TO CHOOSE

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2018 Ford F-150

XLT 4WD MATCHING CAP-CAMERA-BED SLIDE-2 TO CHOOSE

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$29,990

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158,000KM
Used
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  • Listing ID: 7786518
  • VIN: 1FTEW1EB5JKE09802

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 158,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

XLT 4WD MATCHING CAP-CAMERA-BED SLIDE-2 TO CHOOSE
Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Chrome Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Steel Wheels
Running Boards/Side Steps
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Tow Hooks
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Tilt Steering Wheel
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Bucket Seats
Split Bench Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Vinyl Seats
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Panoramic Roof
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Navigation System
Bed Liner
Adjustable Pedals
Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Keyless Start
Premium Synthetic Seats
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
WiFi Hotspot
Cross-Traffic Alert
Seatbelt Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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