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416-766-2277
2018 Ford Focus
SE AUTOMATIC-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH-HEATED SEATS
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$10,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10509039
- Stock #: W23-211
- VIN: 1FADP3F23JL318112
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-211
- Mileage 170,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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