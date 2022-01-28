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416-766-2277
2018 Ford Mustang
EcoBoost Convertible NAVIGATION-CAMERA-RIMS-WARRTY
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$31,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8174056
- Stock #: W21-432
- VIN: 1FATP8UH3J5149830
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 2-door
- Stock # W21-432
- Mileage 88,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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