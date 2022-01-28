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2018 Ford Mustang

88,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2018 Ford Mustang

2018 Ford Mustang

EcoBoost Convertible NAVIGATION-CAMERA-RIMS-WARRTY

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2018 Ford Mustang

EcoBoost Convertible NAVIGATION-CAMERA-RIMS-WARRTY

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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88,000KM
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  • Listing ID: 8174056
  • Stock #: W21-432
  • VIN: 1FATP8UH3J5149830

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W21-432
  • Mileage 88,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

EcoBoost Convertible NAVIGATION-CAMERA-RIMS-WARRTY
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Premium Sound System
Automatic Headlights
Wheel Locks
Turbocharged
Telematics
Knee Air Bag
Convertible Soft Top
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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