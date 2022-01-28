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2018 Honda Accord

77,000 KM

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$25,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Honda Accord

2018 Honda Accord

SPORT-AUTO-SUNROOF-CARPLAY-HONDA SENSING

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2018 Honda Accord

SPORT-AUTO-SUNROOF-CARPLAY-HONDA SENSING

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$25,880

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77,000KM
Used
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  • Listing ID: 8235162
  • Stock #: W22-43
  • VIN: 1HGCV1F39JA804963

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 77,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

SPORT-AUTO-SUNROOF-CARPLAY-HONDA SENSING
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Premium Sound System
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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