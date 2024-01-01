Menu
Account
Sign In
<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><p>**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.</p><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><p>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><p>HONDA NATIONS! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY HONDA CIVIC! BUY WITH CONFIDENCE! CARFAX VERIFIED! NEW TIRES & NEW BRAKES!</p><p>FINISHED IN LUNAR SILVER ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! CRUISE CONTROL AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!</p><p>TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!</p><p>COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!<br>FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUVS..AND SEDANS PLEASE VISIT....</p><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON<br>301 WESTON ROAD<br>TORONTO, ON M6N 3P1<br>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2018 Honda Civic

116,000 KM

Details Description Features

$15,999

+ tax & licensing
Make it Yours

2018 Honda Civic

Sedan LX-AUTOMATIC-CARPLAY-HEATED SEATS-REAR CAMERA

Watch This Vehicle

2018 Honda Civic

Sedan LX-AUTOMATIC-CARPLAY-HEATED SEATS-REAR CAMERA

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 11503557
  2. 11503557
  3. 11503557
  4. 11503557
  5. 11503557
  6. 11503557
  7. 11503557
  8. 11503557
  9. 11503557
  10. 11503557
  11. 11503557
  12. 11503557
  13. 11503557
  14. 11503557
  15. 11503557
Contact Seller

$15,999

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
116,000KM
VIN 2HGFC2F54JH044145

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-152
  • Mileage 116,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

HONDA NATIONS! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY HONDA CIVIC! BUY WITH CONFIDENCE! CARFAX VERIFIED! NEW TIRES & NEW BRAKES!

FINISHED IN LUNAR SILVER ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! CRUISE CONTROL AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Telematics
Bluetooth Connection
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

Used 2022 Dodge Charger GT-BLACK TOP -SUEDE COMBO INTERIOR-BLIND SPOT-NAVI for sale in Toronto, ON
2022 Dodge Charger GT-BLACK TOP -SUEDE COMBO INTERIOR-BLIND SPOT-NAVI 75,032 KM $32,990 + tax & lic
Used 2021 Lexus RX RX 350-CARPLAY-ANDROID AUTO-CERTFIED-83KM for sale in Toronto, ON
2021 Lexus RX RX 350-CARPLAY-ANDROID AUTO-CERTFIED-83KM 83,000 KM $34,990 + tax & lic
Used 2019 Volkswagen Jetta GLI 35th Edition DSG-NAVI-DIGITAL CLUSTER-AMBIENT for sale in Toronto, ON
2019 Volkswagen Jetta GLI 35th Edition DSG-NAVI-DIGITAL CLUSTER-AMBIENT 63,000 KM $20,980 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory
$15,999

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2018 Honda Civic