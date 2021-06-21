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2018 Honda Civic

115,000 KM

Details Description Features

$13,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Honda Civic

2018 Honda Civic

LX-AUTOMATIC-HEATED SEATS-CARPLAY-REAR CAMERA

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2018 Honda Civic

LX-AUTOMATIC-HEATED SEATS-CARPLAY-REAR CAMERA

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$13,980

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115,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7339436
  • Stock #: W21-234
  • VIN: 2HGFC2F5XJH038754

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 115,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

LX-AUTOMATIC-HEATED SEATS-CARPLAY-REAR CAMERA
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Telematics
Bluetooth Connection

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