$20,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2018 Honda Civic
Hatchback SPORT TURBO-CAMERA-ROOF-LOWERED-BORLA EXHAUST!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$20,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9989918
- Stock #: W23-141
- VIN: SHHFK7G49JU307822
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-141
- Mileage 170,000 KM
Vehicle Description
=== WE FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS & NEW IMMIGRANTS ===
**LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST**
HONDA NATION!! DRIVE IN STYLE!! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY HONDA CIVIC HATCHBACK!! NO ACCIDENTS!! CARFAX VERIFIED! ***SUMMER AND WINTER RIMS AND TIRES INCLUDED!!***
FULLY LOADED **SPORT** PACKAGE!! FINISHED IN LUXURIOUS CRYSTAL BLACK PEARL ON BLACK INTERIOR!! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES!! 1.5L I-4CYL TURBO GAS SAVER!! **6 SPEED MANUAL TRANSMISSION** HEATED SEATS!! POWER SUNROOF!! BACK UP & BLIND SPOT CAMERA!! NAVIGATION SYSTEM!! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE!! PUSH BUTTON START!! CRUISE CONTROL!! 18 INCH SPORT WHEELS!! BORLA CAT BACK EXHAUST!! LOWERED SUSPENSION!! XENON LIGHTING!! BRAND NEW BRAKES AND TIRES ALL AROUND AND SO MUCH MORE!! NICE & CLEAN!!
BEST DEAL IN TOWN!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!! FINANCING AVAILABLE FROM **8.99%**O.A.C!!*WE GUARANTEE ALL VEHICLES!! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES!! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS!! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.