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2018 Honda Clarity

120,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2018 Honda Clarity

2018 Honda Clarity

Plug-In Hybrid TOURING-PLUG IN HYBRID-NAVI-LEATHER-CLEAN CARFAX

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2018 Honda Clarity

Plug-In Hybrid TOURING-PLUG IN HYBRID-NAVI-LEATHER-CLEAN CARFAX

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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120,000KM
Used
  • Listing ID: 10334154
  • Stock #: W23-265
  • VIN: JHMZC5F32JC800357

Vehicle Details

  • Exterior Colour Burgandy
  • Interior Colour Beige
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-265
  • Mileage 120,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Leather Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Led Headlights
Requires Subscription
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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