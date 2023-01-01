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416-766-2277
2018 Honda Clarity
Plug-In Hybrid TOURING-PLUG IN HYBRID-NAVI-LEATHER-CLEAN CARFAX
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$23,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10334154
- Stock #: W23-265
- VIN: JHMZC5F32JC800357
Vehicle Details
- Exterior Colour Burgandy
- Interior Colour Beige
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-265
- Mileage 120,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Seating
Exterior
Media / Nav / Comm
Convenience
Windows
Comfort
Additional Features
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