$22,990+ tax & licensing
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416-766-2277
2018 Infiniti QX60
AWD-NAVIGATION-360 CAM-PANO ROOF-7 PASSENGER
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$22,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9463159
- VIN: 5N1DL0MM0JC515016
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Mileage 148,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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