$12,900+ tax & licensing
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416-766-2277
2018 Kia Rio
LX+ AUTOMATIC-CAMERA-HEATED SEATS-NEW TIRES-BRAKES
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$12,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10462689
- Stock #: W23-232
- VIN: 3KPA24ABXJE150390
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-232
- Mileage 150,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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