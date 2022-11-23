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416-766-2277
2018 Lexus RX
RX 350L 7 PASSENGER-NAVIGATION-360 CAM-CERTIFIED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$37,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9353890
- Stock #: W22-536
- VIN: JTJDZKCA4J2011867
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Beige
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W22-536
- Mileage 93,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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