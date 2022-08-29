$19,880+ tax & licensing
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416-766-2277
2018 Mazda CX-3
GS-AWD-NAVIGATION-REAR CAMERA-HEATED SEATS-76KM
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$19,880
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9070801
- VIN: JM1DKFC79J1311557
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 76,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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