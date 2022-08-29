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2018 Mazda CX-3

76,000 KM

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$19,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Mazda CX-3

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
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  • Listing ID: 9070801
  • VIN: JM1DKFC79J1311557

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 76,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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