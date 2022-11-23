$27,777+ tax & licensing
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416-766-2277
2018 Mercedes-Benz C-Class
C 300 4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-AMBIENT LIGHTING
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$27,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9393943
- VIN: 55SWF4KB7JU255129
Vehicle Details
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 0 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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