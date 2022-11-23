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2018 Mercedes-Benz C-Class

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2018 Mercedes-Benz C-Class

2018 Mercedes-Benz C-Class

C 300 4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-AMBIENT LIGHTING

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2018 Mercedes-Benz C-Class

C 300 4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-AMBIENT LIGHTING

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 9393943
  • VIN: 55SWF4KB7JU255129

Vehicle Details

  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Generic Sun/Moonroof
Front collision mitigation
Driver Monitoring

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