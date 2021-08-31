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2018 Mercedes-Benz CLA-Class

67,000 KM

Details Description Features

$29,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Mercedes-Benz CLA-Class

2018 Mercedes-Benz CLA-Class

CLA 250

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2018 Mercedes-Benz CLA-Class

CLA 250

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$29,990

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67,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8009424
  • Stock #: W21-429
  • VIN: WDDSJ4GB8JN636423

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 67,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

CLA 250 4MATIC-AMG SPORT-NAV-CAMERA-CARPLAY
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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