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2018 Mercedes-Benz CLA-Class

66,000 KM

Details Description Features

$30,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Mercedes-Benz CLA-Class

2018 Mercedes-Benz CLA-Class

CLA 250 4MATIC-AMG SPORT-NAVI-SUNROOF-LOADED

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2018 Mercedes-Benz CLA-Class

CLA 250 4MATIC-AMG SPORT-NAVI-SUNROOF-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8530286
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66,000KM
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  • Listing ID: 8530286
  • Stock #: W22-151
  • VIN: WDDSJ4GB7JN540170

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-151
  • Mileage 66,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Front collision mitigation
Driver Monitoring

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