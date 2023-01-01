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2018 Mercedes-Benz GL-Class

64,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Mercedes-Benz GL-Class

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GLC 300 4MATIC AMG SPORT-PANO ROOF-360 CAM-NAV

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2018 Mercedes-Benz GL-Class

GLC 300 4MATIC AMG SPORT-PANO ROOF-360 CAM-NAV

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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64,000KM
Used
  • Listing ID: 9617329
  • Stock #: W23-60
  • VIN: WDC0G4KB3JV107415

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-60
  • Mileage 64,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Front collision mitigation
Driver Monitoring

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