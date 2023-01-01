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416-766-2277
2018 Mitsubishi Eclipse
Cross ES S-AWC-HEATED SEATS-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$19,750
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10334157
- Stock #: W23-267
- VIN: JA4AT3AA2JZ608940
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-267
- Mileage 93,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Exterior
Media / Nav / Comm
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Additional Features
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