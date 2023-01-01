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2018 Mitsubishi Eclipse

93,000 KM

Details Description Features

$19,750

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Mitsubishi Eclipse

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Cross ES S-AWC-HEATED SEATS-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH

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2018 Mitsubishi Eclipse

Cross ES S-AWC-HEATED SEATS-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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93,000KM
Used
  • Listing ID: 10334157
  • Stock #: W23-267
  • VIN: JA4AT3AA2JZ608940

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-267
  • Mileage 93,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Tire Pressure Monitor
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription
Driver Monitoring

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