$14,777+ taxes & licensing
2018 Nissan Rogue
AWD BLACK EDITON-PANO ROOF-NAVIGATION
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,777
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 130,000 KM
Vehicle Description
THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY NISSAN ROGUE SV AWD! BUY WITH CONFIDENCE! SPECIAL MIDNIGHT PACKAGE!
FINISHED IN POLAR WHITE ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L I-4CYL GAS SAVER! ALL WHEEL DRIVE! AUTOMATIC! HEATED SEATS! PANORAMIC SUNROOF! 360 VIEW CAMERA! NAVIGATION! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
Vehicle Features
