<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><br><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><br><p>**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.</p><br><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><br><p>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><br><p>THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY NISSAN ROGUE SV AWD! BUY WITH CONFIDENCE! SPECIAL MIDNIGHT PACKAGE!</p><br><p>FINISHED IN POLAR WHITE ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L I-4CYL GAS SAVER! ALL WHEEL DRIVE! AUTOMATIC! HEATED SEATS! PANORAMIC SUNROOF! 360 VIEW CAMERA! NAVIGATION! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!</p><br><p>FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! </p><br><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON </p><p>301 WESTON ROAD </p><p>TORO<span id=jodit-selection_marker_1763148009224_5762103917458966 style=line-height: 0; display: none; data-jodit-selection_marker=start></span>NTO, ON M6N 3P1 </p><br><p>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2018 Nissan Rogue

130,000 KM

13179743

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Used
130,000KM
VIN 5N1AT2MVXJC725453

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 130,000 KM

{ CERTIFIED PRE-OWNED }


**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**


**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.


WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!


#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY NISSAN ROGUE SV AWD! BUY WITH CONFIDENCE! SPECIAL MIDNIGHT PACKAGE!


FINISHED IN POLAR WHITE ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L I-4CYL GAS SAVER! ALL WHEEL DRIVE! AUTOMATIC! HEATED SEATS! PANORAMIC SUNROOF! 360 VIEW CAMERA! NAVIGATION! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!


FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!


COLISEUM AUTO SALES ON WESTON

301 WESTON ROAD

TORONTO, ON M6N 3P1


4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Interior

Immobilizer
Driver Information Centre
Driver foot rest
Full Cloth Headliner
Full Tank of Fuel & Floor Mats
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Illuminated glove box
Front Cupholder
Air filtration
Carpet Floor Trim
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
2 Seatback Storage Pockets
3 12V DC Power Outlets
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Cargo Area Concealed Storage
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Full Floor Console w/Covered Storage
Full Carpet Floor Covering
Mini Overhead Console w/Storage and 3 12V DC Power Outlets
Smart Device Integration
Interior Trim -inc: Metal-Look Door Panel Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
Analog Appearance

Variable Intermittent Wipers
Splash Guards
Front license plate bracket
Steel spare wheel
Lip Spoiler
LED brakelights
Body-Coloured Front Bumper
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fully Galvanized Steel Panels
Body-Coloured Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
Black Bodyside Cladding and Black Wheel Well Trim
Chrome Side Windows Trim and Black Rear Window Trim

Perimeter Alarm
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Pressure Monitoring System Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Intelligent Emergency Braking (IEB)
Blind Spot Warning (BSW) Blind Spot
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Collision Mitigation-Front

Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Permanent locking hubs
Electronic Transfer Case
110 amp alternator
Single stainless steel exhaust
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Brake Actuated Limited Slip Differential
Battery w/Run Down Protection
Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder
5.694 Axle Ratio
55 L Fuel Tank
Transmission: Xtronic CVT w/Sport Mode Switch -inc: automatic shifter manual mode
Automatic Full-Time All-Wheel

Integrated roof antenna
Wireless phone connectivity
2 LCD Monitors In The Front

Height Adjusters and Pretensioners
Heated Wiper Park and Defroster
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Fixed Rear Window w/Wiper

