$19,988+ tax & licensing
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416-766-2277
2018 Nissan Rogue
SL AWD *ORANGE LEATHER-NAVI-PANO/ROOF-NAVI-CAMERA*
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$19,988
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9042307
- Stock #: 18 ROGUE
- VIN: 5N1AT2MV1JC704040
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 18 ROGUE
- Mileage 120,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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