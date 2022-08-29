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2018 Nissan Rogue

120,000 KM

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$19,988

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2018 Nissan Rogue

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SL AWD *ORANGE LEATHER-NAVI-PANO/ROOF-NAVI-CAMERA*

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2018 Nissan Rogue

SL AWD *ORANGE LEATHER-NAVI-PANO/ROOF-NAVI-CAMERA*

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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120,000KM
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  • Listing ID: 9042307
  • Stock #: 18 ROGUE
  • VIN: 5N1AT2MV1JC704040

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Red
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 18 ROGUE
  • Mileage 120,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Automatic Headlights
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Requires Subscription
Front collision mitigation

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