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2018 Toyota Corolla

90,000 KM

Details Description Features

$17,999

+ tax & licensing
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2018 Toyota Corolla

XSE **AUTO-LEATHER-ROOF-CAMERA-NAVI-HEATED SEATS**

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2018 Toyota Corolla

XSE **AUTO-LEATHER-ROOF-CAMERA-NAVI-HEATED SEATS**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
90,000KM
VIN 2T1BURHE3JC981014

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 90,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat

Mechanical

Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

CD Player
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Seating

Pass-Through Rear Seat

Comfort

Adjustable Steering Wheel

Additional Features

MP3 Capability
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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