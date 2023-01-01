$33,880+ tax & licensing
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416-766-2277
2018 Toyota Highlander
AWD LIMITED-NAVIGATION-CAMERA-FULLY LOADED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$33,880
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9925958
- Stock #: W23-148
- VIN: 5TDDZRFH4JS802476
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W23-148
- Mileage 130,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Seating
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Windows
Comfort
Additional Features
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