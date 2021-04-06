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2018 Toyota Prius

80,000 KM

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  • Listing ID: 6848699
  • Stock #: W20-431
  • VIN: JTDKARFU2J3061385

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

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