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2018 Toyota RAV4

LE-BACKUP CAM-HEATED SEATS-SAFETY SENSE-75KMS

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2018 Toyota RAV4

LE-BACKUP CAM-HEATED SEATS-SAFETY SENSE-75KMS

Location

Lucky Motorcars Inc.

350 Weston Rd, Toronto, ON M6N 3P9

416-577-2961

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$20,888

+ taxes & licensing

  • 75,000KM
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  • Listing ID: 4460727
  • Stock #: 20-9963
  • VIN: 2T3ZFREV2JW415963
Exterior Colour
Burgundy
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

**CERTIFIED PRE-OWNED - SAVE $$$** ONLY 75,000KMS! **ONE OWNER -  ONTARIO VEHICLE - 100% CANADIAN**  CARFAX VERIFIED! PRACTICALLY BRAND NEW! BALANCE OF TOYOTA'S 5YR/100,000KM POWERTRAIN WARRANTY!!  FULL DEALERSHIP SERVICE RECORDS! **Comes FULLY CERTIFIED With A SAFETY CERTIFICATE At NO EXTRA COST** BUY WITH CONFIDENCE! 

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Safety
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • BACKUP CAMERA
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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