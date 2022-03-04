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2018 Toyota RAV4

180,000 KM

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$26,999

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2018 Toyota RAV4

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XLE AWD HYBRID CAMERA-SUNROOF-1 OWNER-NO ACCIDENTS!

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2018 Toyota RAV4

XLE AWD HYBRID CAMERA-SUNROOF-1 OWNER-NO ACCIDENTS!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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180,000KM
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  • Listing ID: 8581160
  • Stock #: 18 RAV4 HYBRID
  • VIN: JTMRJREV9JD200981

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 18 RAV4 HYBRID
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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