$26,999+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2018 Toyota RAV4
XLE AWD HYBRID CAMERA-SUNROOF-1 OWNER-NO ACCIDENTS!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$26,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8581160
- Stock #: 18 RAV4 HYBRID
- VIN: JTMRJREV9JD200981
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 18 RAV4 HYBRID
- Mileage 180,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
GAS SAVING HYBRID TECHNOLOGY! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY TOYOTA RAV4! BUY WITH CONFIDENCE! **1 OWNER!! NO ACCIDENTS** CARFAX VERIFIED!!
FINISHED IN SPORTY DARK GREY ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L I-4CYL HYBRID GAS SAVER! AUTOMATIC! ALL WHEEL DRIVE! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! POWER TAILGATE! POWER SUNROOF! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.69%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.