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416-766-2277
2019 Audi A4
Sedan KOMFORT 45 TFSI QUATTRO-SUNROOF-LEATHER-CARPLAY
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$27,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9971717
- Stock #: W23-159
- VIN: WAUANAF49KA009988
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-159
- Mileage 90,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Seating
Exterior
Media / Nav / Comm
Convenience
Windows
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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