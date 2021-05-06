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2019 Chevrolet Corvette

4,665 KM

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$74,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2019 Chevrolet Corvette

2019 Chevrolet Corvette

STINGRAY Z51 PERF-7 SPEED- MAG RIDE-COMP SEATS-NAV

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2019 Chevrolet Corvette

STINGRAY Z51 PERF-7 SPEED- MAG RIDE-COMP SEATS-NAV

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

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4,665KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 7128463
  • Stock #: W21-201
  • VIN: 1G1YG2D78K5107703

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 4,665 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

STINGRAY Z51 PERF-7 SPEED- MAG RIDE-COMP SEATS-NAV
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Daytime Running Lights
HID Headlights
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Back-Up Camera
Telematics
Keyless Start
Targa Roof
HD Radio
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot

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