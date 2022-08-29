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2019 Chrysler Pacifica

120,000 KM

Details Description Features

$25,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Chrysler Pacifica

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TOURING-POWER SLIDING DOORS-STOW & GO-CERTIFIED

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TOURING-POWER SLIDING DOORS-STOW & GO-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9070798
  • Stock #: W22-386
  • VIN: 2C4RC1DG3KR745801

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-386
  • Mileage 120,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Liftgate
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Floor mats
Keyless Start
Smart Device Integration
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Rear Defrost
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Cloth Seats
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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