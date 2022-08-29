$33,980+ tax & licensing
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416-766-2277
2019 Dodge Charger
GT-PLUS-NAVI-CARPLAY-SUNROOF-BUCKET SEAT-LOADED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$33,980
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9077680
- Stock #: W22-376
- VIN: 2C3CDXHG0KH664068
Vehicle Details
- Engine 6-cylinder
- Mileage 90,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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