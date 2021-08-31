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2019 Ford Fusion Hybrid

65,000 KM

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$25,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Ford Fusion Hybrid

2019 Ford Fusion Hybrid

TITANIUM-HYBRID-LEATHER-SUNROOF-NAV-RIMS-LOADED

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2019 Ford Fusion Hybrid

TITANIUM-HYBRID-LEATHER-SUNROOF-NAV-RIMS-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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65,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7962140
  • Stock #: M21-406
  • VIN: 3FA6P0RU1KR277485

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 65,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

TITANIUM-HYBRID-LEATHER-SUNROOF-NAV-RIMS-LOADED
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
Premium Sound System
CD Player
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Seatbelt Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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