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2019 Ford Mustang

93,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2019 Ford Mustang

2019 Ford Mustang

ECOBOOST FASTBACK-AUTOMATIC-NAVIGATION-93KM

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2019 Ford Mustang

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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93,000KM
Used
  • Listing ID: 10633788
  • Stock #: W23-379
  • VIN: 1FA6P8TH2K5164531

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-379
  • Mileage 93,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Pass-Through Rear Seat

Additional Features

Wheel Locks
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Led Headlights
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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